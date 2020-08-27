"Формула-1" в воздухе, или Гонки в трех измерениях. Что такое дрон-рейсинг

Если вы представили, что несколько десятков дронов на бешеной скорости просто летят к финишу по прямой, то спешим вас разуверить — это не совсем так

Технический прогресс становится одной из главных причин возникновения все новых и новых видов спорта, хотя порой новое — это несколько видоизмененное старое. Например, авиамоделирование — давно и хорошо известный вид, но в последние годы в Федерации авиамодельного спорта России (ФАСР) появилось еще одно подразделение — комитет F-3U, который занимается дрон-рейсингом. Как становится понятно уже из названия, дрон-рейсинг — это гонки на квадрокоптерах. Впервые подходящие для этого летающие аппараты — похожие на радиоуправляемые вертолеты, но более дешевые и стабильные — появились в Германии. Оттуда гоночные дроны попали в США, где их решили выделить в отдельный класс и устраивать соревнования, делиться опытом, отрабатывать различные техники полета. Потом дрон-рейсинг захватил Францию, Нидерланды, другие европейские страны. На сегодня гонки на дронах — привычный спорт не только для уже упомянутых стран, но и для Китая, Южной Кореи, Бельгии, Великобритании, Канады. И, конечно, России.

"В России первые подобные аппараты стали собираться еще в 2012 году, но как такового движения дрон-рейсинга еще не было, — вспоминает Константин Колотов, специалист Федерации авиамодельного спорта по организации соревнований по дрон-рейсингу. — В 2013 году это более-менее организовали, стали проводить соревнования. Помню, что я изготовлял первые элементы дистанции — поворотные столбы, флаги, ворота. В конце лета в Москве тогда прошел первый слет любителей гоночных дронов, первые соревнования. Сейчас у нас проходят Кубок России и чемпионат страны, существует сборная России по дрон-рейсингу". Как и в любых гонках, главная задача пилота — показать лучшее время прохождения трассы.

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"Гоночная трасса для дрон-рейсинга включает в себя достаточно сложные конфигурации элементов. Дроны проходят дистанцию не только в различных направлениях, но и в разных плоскостях, — рассказывает Колотов. — К примеру, могут быть вертикально проходимые ворота, когда аппарат пролетает их либо сверху вниз, либо снизу вверх. Существуют двух-трехуровневые ворота, в зависимости от того, на каком круге находится аппарат, в тот этаж он и залетает, и для каждого этажа будет предусмотрена своя последовательность прохождения элемента. Если пилот не смог пройти препятствие, то предусмотрены штрафные маневры — дрон должен вернуться и пройти эти же ворота чисто. Время остается ключевым показателем, по которому определяется победитель гонки".

По нынешним правилам на старт каждой гонки выходят не более четырех дронов. Такое ограничение существует для того, чтобы пролет был более безопасным для аппаратов, судейской бригаде было бы удобнее отслеживать качество пилотирования и прохождения трассы. Судейству активно помогают передовые технологии — автоматическая система контроля прохождения препятствий и кругов, а благодаря датчикам время прохождения дистанции считывается до тысячной доли секунды. "Столкновения на дистанции происходят постоянно, причем не столько друг с другом, сколько с препятствиями, — рассказывает Константин. — Аппараты врезаются в поворотные столбы, флаги, ворота и маркеры. Некоторые элементы трассы крепятся тросиками и веревками, и дроны порой врезаются в них, а для аппаратов это зачастую заканчивается поломкой, которая не позволяет лететь дальше. Такие последствия в том числе происходят и из-за скоростей гонки. Современные гоночные дроны развивают скорость до 160−180 км/ч, хотя и на кратковременных отрезках". За секунду до столкновения Все гоночные дроны соответствуют одному классу, и пилот, например, не может поставить на свой дрон аккумулятор, который не проходит по техническим требованиям. Так, среднее время работы аккумулятора гоночного дрона составляет всего лишь около 3,5 мин. В спокойном режиме такой дрон может пролететь порядка 5 мин. Но, по словам Колотова, прохождение дистанции в дрон-рейсинге занимает обычно как раз 3,5 мин., редко — 4 мин.

Управление дроном происходит при помощи пульта, как и обычного квадрокоптера, но есть существенное отличие — в момент пилотирования на спортсмене надеты видеоочки. "В очках пилот видит картинку, сравнимую с той, что мы обычно видим в телевизоре, но несколько уступающую по качеству изображения, — поясняет Константин. — Современные аппараты имеют возможность передавать даже HD-сигнал, но они довольно дорогие. У нас в основном используется аналоговый видеосигнал, передается картинка до 520 пикселей. В принципе, спортсмен понимает и видит отдельные кусты, деревья, повороты и все остальное, но какие-то тонкие вещи — веревки, провода — пилот обычно может различить в последний момент, буквально за секунду перед ударом". Посмотреть на дрон-рейсинг можно как на трансляциях в интернете, так и вживую. Практически на всех соревнованиях предусмотрено присутствие зрителей. "Во время гонки зрители в основном сидят на трибунах. При этом трассу и трибуны обязательно разделяет ограждение — специальная сетка, которая позволяет обезопасить болельщиков. Да, можно просто своими глазами смотреть на соревнования, кто как летит, но неподготовленный человек уже сразу после старта может немного потеряться и перестать понимать, что происходит, — смеется собеседник агентства. — Поэтому на гонках есть комментаторы, которые ориентируются на цветные индикаторы дронов, показания датчиков и рассказывают — кто лидирует и что произошло. В последнее время все чаще используют большие мониторы, которые устанавливают рядом с трибуной. Там можно увидеть видеоряд гонки, повтор каких-то моментов".

Соревнования по дрон-рейсингу проходят как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях. Гонки на улице гораздо проще в организации, но зато соревнования в помещении можно совместить с какой-либо тематической выставкой или конференцией. "На самом деле, для дрон-рейсинга подойдет даже автомобильная парковка, — считает Константин. — Соревнования в помещениях очень востребованы в холодное время года, ведь в такую погоду есть угроза утери аппарата. Если говорить про Россию, то в случае падения найти дрон в сугробах будет довольно сложно. К тому же электроника боится воды, и хотя дрон обрабатывают специальными составами, все равно есть риск того, что он может сгореть". От восьми до бесконечности Универсальность дрон-рейсинга в том, что стать пилотом гоночного аппарата никогда не поздно и не сложно, было бы желание. В этот спорт приходят "с улицы" — увидев видеоролик в интернете или случайно оказавшись на соревнованиях. "Да, чаще всего так и происходит, — соглашается собеседник ТАСС. — Люди начинают активно искать места, где собираются дрон-рейсеры, читать форумы авиамоделирования. Так человек попадает на тренировочные сборы ребят или соревнования, приходит на поляну и начинает задавать вопросы — а что это, а как, и так уже пошло-поехало".

Заграничные любители дрон-рейсинга обычно заказывают и приобретают готовые летательные аппараты. Существуют отдельные сайты, специализирующиеся только на гоночных дронах и их комплектующих. В России помимо такой закупки активно практикуется самостоятельное изготовление дронов. С учетом всех расходных материалов, покупки очков и радиоаппаратуры гоночный дрон стоит от 60 тыс. рублей. Но если очень хочется полетать, а такой суммы в свободном распоряжении нет, можно найти и другой способ. "Сейчас дрон-рейсинг стал гораздо более доступен благодаря авиасимуляторам, — рассказывает Константин. — Достаточно купить пульт управления и лицензионную программу, которая создает полный эффект присутствия. В этой программе даже можно модернизировать дрон — "поставить" моторы, определенный аккумулятор и так далее. Благодаря таким технологиям очень быстро человек проходит путь от совсем начинающего пилота до уже уверенного пользователя. И когда ему дают пульт управления настоящим дроном, он уже не боится сломать его в первые 30 секунд, а успешно управляет аппаратом".