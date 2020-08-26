AP: "Слован" оспорит техническое поражение в отборе ЛЧ из-за случаев заражения COVID-19

ТАСС, 26 августа. Словацкий клуб "Слован" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о присуждении технического поражения в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Слован" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов должен был встретиться с "Клаксвиком" с Фарерских островов. Незадолго до начала матча у одного футболиста и одного сотрудника словацкого клуба тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Словакам удалось договориться с УЕФА о переносе встречи на другой день и включении в заявку минимально возможного числа футболистов (13). Из Братиславы на Фарерские острова прилетел еще один самолет с молодежным составом "Слована", однако и во второй команде обнаружились зараженные футболисты, словацкому клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3.

Государственные власти Фарерских островов посадили всех игроков "Слована" на карантин, что, по мнению словацкого клуба, является нарушением, поскольку подобная процедура не предусмотрена медицинским регламентом УЕФА, который не рекомендует изолировать всю команду. Словацкий клуб попросил CAS приостановить решение УЕФА о дисквалификации и намерен добиться отмены матча следующего отборочного раунда Лиги чемпионов "Клаксвик" - "Янг Бойз" (Швейцария), который должен состояться 26 августа (начало - 21:15 мск). В CAS заявили, что УЕФА, "Янг Бойз" и "Клаксвик" ответили на апелляцию, "и им была предоставлена возможность отреагировать на срочный запрос "Слована".