Матч ФНЛ "Спартак-2" - "Краснодар-2" перенесен на 27 августа из-за непригодности поля

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Матч шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Спартаком" и "Краснодаром-2" перенесен из-за непригодности поля, которое было затоплено из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча должна была начаться в 15:00 мск на стадионе академии "Спартак" имени Федора Черенкова в Москве. Поле находится в непригодном состоянии из-за дождя, команды не смогли выйти на разминку. Встречу было решено перенести на 27 августа, она начнется в то же время.

"Спартак-2" занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 13 очков после пяти матчей. "Краснодар" идет 19-м, имея в активе 4 очка в 5 встречах.