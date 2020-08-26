Старейший хоккеист мира Сертич умер в возрасте 99 лет

Сертич почти до конца жизни три раза в неделю выходил на лед в родном Дулуте (штат Миннесота), чтобы поиграть с командой местной пожарной части. Последний раз это было в июле, после чего в штате закрыли все спортивные площадки. Сам хоккеист утверждал, что за карьеру забросил больше 10 тысяч шайб. Ему выбивали оба плеча, ломали ребра, пробивали легкие, но даже перелом ноги в 94-летнем возрасте не помешал продолжить карьеру игрока.

ТАСС, 26 августа. Самый возрастной хоккеист по версии Книги рекордов Гиннесса американец Марк Сертич умер на 100-м году жизни. Об этом сообщает Ассоциация хоккея США (USA Hockey).

"Мне кажется, что я играю целую вечность, начав, кажется, в 1931 году. Тяжело объяснить мою любовь к хоккею. Ты можешь кататься за шайбой, бить по ней, пытаешься забрать ее у других игроков, с ней можно сделать столько всего. И останавливаться я не собираюсь", - говорил Сертич незадолго до смерти.

Сертич был участником Второй мировой войны, вырастил семерых детей. Он тренировал молодежные команды, участвовал в марафонах, но не был профессиональным хоккеистом.