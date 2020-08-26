Луценко пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу в Лиге наций из-за травмы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Нападающий тульского футбольного клуба "Арсенал" Евгений Луценко, вызванный в расположение сборной России, не сможет принять участие в матчах Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Об этом ТАСС сообщил врач "Арсенала" Александр Резепов.

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Луценко получил травму во вторник в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" (1:1). В тот день 33-летний форвард впервые получил приглашение в расположение сборной России.

"Мышечное повреждение подтвердилось. На данный момент уже понятно, что сроки восстановления - не менее трех недель", - сказал Резепов.

"Один из факторов травмы - интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей. Несмотря на восстановительные мероприятия, никто не застрахован от подобных травм", - отметил врач "Арсенала" в комментарии пресс-службе тульского клуба.

Сборная России в Лиге наций 3 и 6 сентября проведет матчи с командами Сербии и Венгрии в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и в Будапеште на "Пушкаш-Арене" соответственно. Начало игр запланировано на 21:45 и 19:00 мск. До того, как Луценко получил повреждение, по словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, планировалось, что из-за отсутствия визы и истекающего срока действия паспорта нападающий будет готовиться с командой только к игре с сербами.