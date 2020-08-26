Пилипчук: матч ФНЛ "Спартак-2" - "Краснодар-2" перенесен согласно регламенту

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Встреча шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Спартаком-2" и "Краснодаром-2" была перенесена согласно регламенту соревнований. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Спартака-2" Роман Пилипчук.

Встреча должна была начаться в 15:00 мск на стадионе академии "Спартак" имени Федора Черенкова в Москве. Поле находится в непригодном состоянии из-за дождя, команды не смогли выйти на разминку. Пункт о возможности переноса матча из-за непогоды был принят в ФНЛ в 2018 году. Согласно регламенту, встреча должна состояться на следующий день.

"В силу погодных условий матч перенесен. Непрекращающийся весь день дождь привел поле в непригодное состояние. В регламенте есть пункт, позволяющий в случаях непогоды перенести игру", - сказал Пилипчук.

Матч запланирован на 27 августа, начало - 15:00 мск.

"Спартак-2" занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 13 очков после пяти матчей. "Краснодар-2" идет 19-м, имея в активе 4 очка в 5 встречах.