Выборная конференция Федерации хоккея с мячом России пройдет 28 сентября

ТАСС, 26 августа. Выборы президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) состоятся 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято на конференции ФХМР.

Также в ходе выборной конференции, которая пройдет в Москве, состоится избрание исполкома организации, ответственного секретаря и контрольно-ревизионной комиссии.

Президентом ФХМР является Борис Скрынник, он занимает эту должность с 2009 года. Президент организации избирается на четырехлетний срок. Скрынник также является главой Международной федерации хоккея с мячом (FIB).