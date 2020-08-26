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Хоккей с мячом

Выборная конференция Федерации хоккея с мячом России пройдет 28 сентября

Также в ее ходе состоится избрание исполкома организации, ответственного секретаря и контрольно-ревизионной комиссии

ТАСС, 26 августа. Выборы президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) состоятся 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято на конференции ФХМР.

Также в ходе выборной конференции, которая пройдет в Москве, состоится избрание исполкома организации, ответственного секретаря и контрольно-ревизионной комиссии.

Президентом ФХМР является Борис Скрынник, он занимает эту должность с 2009 года. Президент организации избирается на четырехлетний срок. Скрынник также является главой Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Теги
Хоккей с мячом
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