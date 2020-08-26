Российские гимнасты планируют выступить в матчевой встрече в Японии в ноябре

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике намерена принять участие в матчевой встрече против команд Японии и Китая, проведение которой запланировано в ноябре в японской Хиросиме. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Сегодня в Министерстве спорта РФ состоялась встреча главы ведомства Олега Матыцина с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и президентом нашей федерации Василием Титовым, в которой также приняли участие тренеры и ведущие спортсмены, - сказала Родионенко. - Ватанабэ предложил нам принять участие в матчевой встрече с командами Японии и Китая, которая запланирована на ноябрь в японской Хиросиме".

"Япония очень хочет доказать, что может провести соревнования в условиях коронавируса. Организаторы соревнований хотят пригласить всех наших сильнейших гимнастов, включая Артура Далалояна, Никиту Нагорного и Ангелину Мельникову. Но проведение турнира будет зависеть от эпидемиологической ситуации, в которой мир будет находиться осенью", - добавила старший тренер сборной России.

"Мы сообщили Ватанабэ, что принимаем приглашение при соблюдении организаторами ряда условий. Одно из них - предоставление нашей команде возможности добраться до Японии чартерным авиарейсом. Мы заботимся о здоровье своих спортсменов и понимаем, что наибольший риск заражения коронавирусом возникает в аэропортах и при перелетах регулярными авиарейсами. В скором времени мы получим регламент, в котором будут тщательным образом расписаны все детали", - заключила собеседница агентства.

В 2020 году в Японии должны были пройти летние Олимпийские игры, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.