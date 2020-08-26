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Лига наций

Футболист Луценко разочарован тем, что не сможет сыграть за сборную России из-за травмы

По словам игрока, у него диагностировано растяжение из-за которого придется пропустить три недели

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий тульского футбольного клуба "Арсенал" Евгений Луценко разочарован тем, что не сможет сыграть за сборную России из-за травмы. Об этом 33-летний футболист рассказал ТАСС.

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26 августа врач "Арсенала" Александр Резепов сообщил ТАСС о том, что форвард из-за полученной днем ранее травмы пропустит не меньше трех недель. Луценко травмировался во вторник в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" (1:1). За несколько часов до игры он впервые получил приглашение в расположение сборной России, которой в сентябре предстоит провести два матча Лиги наций.

"Не знаю, получится ли [еще раз получить вызов в сборную России], - сказал Луценко. - Насчет травмы врач сказал, что это растяжение и я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован".

Сборная России в Лиге наций 3 и 6 сентября проведет матчи с командами Сербии и Венгрии в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и в Будапеште на "Пушкаш-Арене" соответственно. Начало игр запланировано на 21:45 и 19:00 мск. До того, как Луценко получил повреждение, по словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, планировалось, что из-за отсутствия визы и истекающего срока действия паспорта нападающий будет готовиться с командой только к игре с сербами.

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Лига наций
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Форвард из-за травмы пропустит не меньше трех недель
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