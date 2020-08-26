Черчесов надеется, что Луценко после выздоровления будет претендовать на вызов в сборную

ТАСС, 26 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду на то, что получивший травму нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко будет претендовать на вызов в национальную команду в октябре и ноябре. Комментарий Черчесова опубликован в Telegram-канале сборной России.
26 августа врач "Арсенала" Александр Резепов сообщил ТАСС, что форвард из-за травмы пропустит не меньше трех недель. Луценко травмировался во вторник в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" (1:1). За несколько часов до игры он впервые получил приглашение в сборную России, которой в сентябре предстоит провести два матча Лиги наций.
"Я уже переговорил сегодня с Евгением и пожелал скорейшего выздоровления, - сказал Черчесов. - Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов. Тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, как мы делаем практически на каждом сборе, приглашая дебютантов".
"Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре, - отметил главный тренер сборной России. - Но здесь все будет зависеть от его игры. Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего Баринову (полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил травму 23 августа в игре против "Спартака" - прим. ТАСС), у которого через несколько дней операция на крестообразной связке".
Сборная России в Лиге наций 3 и 6 сентября проведет матчи с командами Сербии и Венгрии в Москве на "ВТБ-Арене" и в Будапеште на "Пушкаш-Арене" соответственно. До того, как Луценко получил повреждение, по словам Черчесова, планировалось, что из-за отсутствия визы и истекающего срока действия паспорта нападающий будет готовиться с командой только к игре с сербами.