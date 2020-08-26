Черчесов надеется, что Луценко после выздоровления будет претендовать на вызов в сборную

26 августа врач "Арсенала" Александр Резепов сообщил ТАСС, что форвард из-за травмы пропустит не меньше трех недель. Луценко травмировался во вторник в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" (1:1). За несколько часов до игры он впервые получил приглашение в сборную России, которой в сентябре предстоит провести два матча Лиги наций.

ТАСС, 26 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду на то, что получивший травму нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко будет претендовать на вызов в национальную команду в октябре и ноябре. Комментарий Черчесова опубликован в Telegram-канале сборной России.

"Я уже переговорил сегодня с Евгением и пожелал скорейшего выздоровления, - сказал Черчесов. - Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов. Тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, как мы делаем практически на каждом сборе, приглашая дебютантов".

"Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре, - отметил главный тренер сборной России. - Но здесь все будет зависеть от его игры. Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего Баринову (полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил травму 23 августа в игре против "Спартака" - прим. ТАСС), у которого через несколько дней операция на крестообразной связке".

Сборная России в Лиге наций 3 и 6 сентября проведет матчи с командами Сербии и Венгрии в Москве на "ВТБ-Арене" и в Будапеште на "Пушкаш-Арене" соответственно. До того, как Луценко получил повреждение, по словам Черчесова, планировалось, что из-за отсутствия визы и истекающего срока действия паспорта нападающий будет готовиться с командой только к игре с сербами.