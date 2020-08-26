Футболист "Локомотива" Баринов 27 августа отправится в Италию для операции на колене

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Травмированный полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов 27 августа вылетит в Италию на операцию. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

Футболист получил травму 23 августа в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом", который завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Полузащитник был заменен на 18-й минуте игры. На следующий день агент 23-летнего игрока Павел Банатин сообщил ТАСС, что у Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

"Завтра Дмитрий Баринов вылетает в Рим. Там после дополнительного обследования будет проведена операция", - сказал Брейдо.

Баринов является воспитанником "Локомотива", в основной команде он дебютировал в 2015 году. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, два раза выиграл кубок, один раз - суперкубок страны. В сборной России полузащитник провел четыре матча.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В среду железнодорожники на своем поле встретятся с грозненским "Ахматом", матч начнется в 18:30 мск.