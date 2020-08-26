Клуб КХЛ "Сибирь" начнет новый сезон без зрителей

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" вместе с другими профессиональными командами Новосибирской области будет проводить домашние матчи нового сезона при пустых трибунах, сообщил ТАСС министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Пока все наши соревнования проводятся без зрителей. Но мы работаем над этим. Ситуация улучшается", - сказал он.

По его словам, соревнования без зрителей - временное явление. Решение по ослаблению ограничений может быть принято в ближайшее время.

Вместе с тем представители футбольного клуба "Новосибирск" инициировали сбор подписей на платформе change.org под открытым письмом в адрес губернатора региона Андрея Травникова с просьбой рассмотреть возможность разрешить допуск для новосибирских любителей спорта на стадионы с 1 сентября.

"Сибирь" начет сезон КХЛ 3 сентября матчем в гостях с омским "Авангардом". Первый домашний матч запланирован на 10 сентября, соперником клуба будет ЦСКА.