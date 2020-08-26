РФС попросил Юрана явиться в департамент защиты игры

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз попросил бывшего главного тренера футбольного клуба "Химки" Сергея Юрана, уволенного перед стартом сезона-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге, явиться в департамент защиты игры. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Химки" под руководством 51-летнего Юрана вышли в РПЛ и дошли до финала Олимп - Кубка России, где уступили петербургскому "Зениту" (0:1). 4 августа подмосковный клуб объявил о расторжении контракта со специалистом. Позднее он рассказал, что был уволен по указанию генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, который опроверг эту информацию. 18 августа в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о том, что Юран выразил готовность прибыть в РФС с адвокатом, чтобы рассказать о деталях своего ухода из "Химок". Ранее Юран сообщил ТАСС, что готов явиться в РФС для объяснения обстоятельств расторжения его контракта только после получения официального письма.

"РФС отправил письмо Юрану", - говорится в сообщении.

После ухода Юрана пост главного тренера "Химок" занял Дмитрий Гунько. После пяти матчей "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. В шестом туре подмосковная команда 29 августа примет волгоградский "Ротор".