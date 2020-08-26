Матыцин обсудил с главой FIG Ватанабэ вопросы развития спортивной гимнастики

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ обсудили вопросы развития спортивной гимнастики на встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Я очень рад, что у нас в гостях сегодня президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, - сказал Олег Матыцин. - Мы рассмотрели вопросы, связанные с развитием спортивной гимнастики в нашей стране и в мире, обсудили перспективы проведения международных соревнований и участия в них российских спортсменов. Благодарю господина президента за то внимание, которое он уделяет российской гимнастике, также я хочу поблагодарить президента Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова за плодотворное сотрудничество с международной федерацией. Это очень важно и является хорошим примером для других спортивных федераций нашей страны в плане взаимодействия с международными федерациями".

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что Ватанабэ на встрече с Матыциным предложил сборной России принять участие в матчевой встрече с командами Японии и Китая в ноябре в японской Хиросиме.

В 2020 году в Японии должны были пройти летние Олимпийские игры, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.