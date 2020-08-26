"Севастополь" выиграл у "Инкомспорта" в предпоследнем туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. "Севастополь" выиграл со счетом 3:0 у команды "Инкомспорт" в 27-м туре чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), который прошел в среду.

Мячи на счету Владислава Чередниченко (12-минута, автогол), Игоря Рогованова (51) и Антона Пенчелюзова (66).

2 августа "Евпатория" за пять туров до окончания турнира завоевала титул чемпиона.

Результаты других матчей тура: "Океан" - "Фаворит-ВД Кафа" - 1:2, "Крымтеплица" - "Кызылташ" - 1:0, "ТСК-Таврия" - "Евпатория" - 1:1.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория" (64 очка), следом идут "Крымтеплица" (53), "Севастополь" (46), "ТСК-Таврия" (46), "Кызылташ" (34), "Океан" (21), "Инкомспорт" (21), "Фаворит - ВД Кафа" (20).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь". Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).