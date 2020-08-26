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Футбол в России

"Рубин" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Денис Макаров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Денис Макаров
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" одержали домашнюю победу над "Уфой" со счетом 3:0 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили вышедшие на замену в перерыве Хван Ин Бом (47-я минута) и Денис Макаров (55, 69). Для южнокорейского полузащитника забитый мяч стал первым в РПЛ. На счету Макарова теперь четыре гола в текущем сезоне, он делит первое место в гонке бомбардиров с полузащитником "Сочи" Кристианом Нобоа и форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.

Предыдущие пять очных встреч команд в чемпионате России завершились вничью. "Рубин" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в играх с "Уфой".

Казанская команда набрала семь очков после пяти матчей. На счету "Уфы" четыре очка. В следующем туре "Рубин" 30 августа сыграет дома с "Тамбовом", в тот же день "Уфа" примет московское "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Спартак52208-411
3Сочи53209-611
4Ахмат53118-610
5Локомотив52127-67
6Динамо42114-27
7Рубин52128-77
8Краснодар42025-26
9ЦСКА42026-56
10Ростов42022-46
11Арсенал51225-65
12Урал41213-45
13Уфа51134-104
14Тамбов51041-83
15Химки50233-62
16Ротор50142-81
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