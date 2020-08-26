"Рубин" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" одержали домашнюю победу над "Уфой" со счетом 3:0 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили вышедшие на замену в перерыве Хван Ин Бом (47-я минута) и Денис Макаров (55, 69). Для южнокорейского полузащитника забитый мяч стал первым в РПЛ. На счету Макарова теперь четыре гола в текущем сезоне, он делит первое место в гонке бомбардиров с полузащитником "Сочи" Кристианом Нобоа и форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
Предыдущие пять очных встреч команд в чемпионате России завершились вничью. "Рубин" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в играх с "Уфой".
Казанская команда набрала семь очков после пяти матчей. На счету "Уфы" четыре очка. В следующем туре "Рубин" 30 августа сыграет дома с "Тамбовом", в тот же день "Уфа" примет московское "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Спартак
|5
|2
|2
|0
|8-4
|11
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Ахмат
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|5
|Локомотив
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|6
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|7
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|8
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|9
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|10
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|2-4
|6
|11
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|12
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|4-10
|4
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|15
|Химки
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Ротор
|5
|0
|1
|4
|2-8
|1