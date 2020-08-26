"Рубин" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" одержали домашнюю победу над "Уфой" со счетом 3:0 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили вышедшие на замену в перерыве Хван Ин Бом (47-я минута) и Денис Макаров (55, 69). Для южнокорейского полузащитника забитый мяч стал первым в РПЛ. На счету Макарова теперь четыре гола в текущем сезоне, он делит первое место в гонке бомбардиров с полузащитником "Сочи" Кристианом Нобоа и форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.

Предыдущие пять очных встреч команд в чемпионате России завершились вничью. "Рубин" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в играх с "Уфой".

Казанская команда набрала семь очков после пяти матчей. На счету "Уфы" четыре очка. В следующем туре "Рубин" 30 августа сыграет дома с "Тамбовом", в тот же день "Уфа" примет московское "Динамо".