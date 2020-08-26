Ватутин: снятие ограничений на въезд не решило всех вопросов с иностранцами в баскетболе

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Правительство РФ своевременно отреагировало на нужды спортивной индустрии, разрешив иностранным атлетам и тренерам въезд в РФ, но нерешенных вопросов, связанных с легионерами, по предстоящему баскетбольному сезону остается много. Об этом ТАСС рассказал президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

"Правительство России сегодня отреагировало на нужды спортивной индустрии: после указа премьера Михаила Мишустина иностранные спортсмены могут приезжать в страну для участия в международных турнирах. Теперь есть все основания полагать, что традиционный Кубок Гомельского состоится в Москве с участием греческого "Панатинаикоса" и сербской "Црвены Звезды". Но в целом нерешенных вопросов по предстоящему сезону осталось еще много", - сказал Ватутин.

"Одна из проблем - на международном уровне: игроки - граждане РФ сейчас вообще не могут въехать в страны Европейского союза, по въезду американцев разные правила в разных странах. Мы проводим на эту тему консультации с Евролигой, надеемся, до октября, когда стартует европейский сезон, решение будет найдено на уровне руководства ЕС. Вторая сложность - правила внутри России. В страну по-прежнему не могут попасть семьи наших игроков и тренеров", - отметил президент ЦСКА.

"Наконец, по актуальным сегодня ограничениям после любого выезда за рубеж нашим легионерам снова предстоит отбывать 14-дневную изоляцию. Единая лига ВТБ, РФБ и клубы принимают все усилия для решения этих проблем, но надо понимать, что это компетенция государственных органов, мы можем только просить. Надеюсь, эти вопросы будут вскорости решены", - заключил функционер.

С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто имеет трудовой договор с российской организацией.