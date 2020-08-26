Футболист "Ахмата" Ненахов назвал победу над "Локомотивом" закономерной

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник "Ахмата" Максим Ненахов отметил, что победа его команды в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" в Москве стала закономерной. Об этом он рассказал ТАСС.

"Получилась очень эмоциональная игра. Думаю, выиграли мы закономерно, потому что хорошо подготовились, разобрали соперника и смогли воспользоваться своими шансами, - сказал Ненахов. - Конечно, во втором тайме моментами пришлось непросто, после удаления было давление на наши ворота, но эту победу мы заслужили. Однозначно наиграли на три очка".

Ненахов отдал голевой пас Владимиру Ильину. "Увидел свободную зону и сделал передачу. Все остальное - это заслуга нападающего, который четко реализовал выход один на один", - отметил он.

В шестом туре грозненская команда 30 августа дома сыграет с ЦСКА.