Слуцкий: "Рубин" победил "Уфу" во многом благодаря тому, что первым забил

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Результат матча между казанским "Рубином" и "Уфой" во многом зависел от того, какая из команд откроет счет. Такое мнение журналистам после встречи высказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В среду футболисты "Рубина" одержали домашнюю победу над "Уфой" со счетом 3:0 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"В таких матчах крайне важно открывать счет, потому что такие команды, как "Уфа", больше делают упор на оборонительные действия, на контратаки. Очень важно забивать первый мяч, потому что если ты пропускаешь с такими командами первым, то отыграться почти невозможно. Если ты открываешь счет, получаешь шансы увеличить преимущество. Я не скажу, что мы забили сверхранний мяч, но и не такой поздний. Ранний мяч во втором тайме, я думаю, что он уже предопределил дальнейший ход встречи", - сказал тренер.

"Рубин" занимает седьмое место в таблице РПЛ. В следующем туре казанцы 30 августа сыграют дома с "Тамбовом".