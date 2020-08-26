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Талалаев: травмы Миранчука и Баринова помогли "Ахмату" победить "Локомотив"

Грозненский клуб выиграл со счетом 3:2
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев Сергей Бобылев/ТАСС
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Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Одержать выездную победу над "Локомотивом" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмату" помогло то обстоятельство, что железнодорожники играли без двух ключевых игроков - Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. Об этом в среду на пресс-конференции сказал главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев.

"Ахмат" в матче пятого тура чемпионата России одержал победу со счетом 3:2. Миранчук и Баринов получили травмы в прошлом матче чемпионата России со "Спартаком" (1:2).

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"Локомотив" имел на один день меньше подготовки, плюс потерял двух системообразущих игроков - Баринова и Миранчука. Нам повезло, что так вышло. Но сама по себе победа - победа духа", - сказал Талалаев.

"Хочу поздравить болельщиков "Ахмата" с победой, мы давно не выигрывали у "Локомотива". Первый тайм наша команда сыграла хорошо, выполнила все, о чем договаривались. Второй получился нервным и рваным из-за наших ошибок и потерь. Будем работать, чтобы их не было, как и красных карточек", - добавил он.

"Ахмат" одержал третью победу подряд в чемпионате, "Локомотив" потерпел второе кряду поражение. В турнирной таблице "Ахмат" занимает четвертое место, набрав 10 очков, "Локомотив" идет пятым с 7 очками.

В шестом туре подопечные Марко Николича 30 августа примут петербургский "Зенит". Грозненская команда в этот же день дома сыграет с ЦСКА.

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