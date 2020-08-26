Николич: "Локомотив" начал матч РПЛ с "Ахматом" высокомерно, без уважения к сопернику

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" слишком высокомерно провели первый тайм матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом", из-за чего ушли на перерыв, уступая в счете с разницей в два мяча. Такое мнение на пресс-конференции после игры высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич.

"В первом тайме мы играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя, так нельзя, - сказал Николич. - Все в итоге было в руках у соперника. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого мы сделали очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки. Я недоволен результатом, у нас был серьезный матч. В команде есть проблемы - травмированы лидеры, в конце первого тайма травму получил капитан. Нужно собраться и готовиться к "Зениту".

"Моменты "Ахмата" - это наши подарки, мы три дня назад проиграли в первый раз за 12 матчей в РПЛ, - добавил тренер. - После этого все поменялось, какая-то депрессия. Нам нужно показывать характер, бороться, а что мы делали в первом тайме?"

В шестом туре подопечные Николича 30 августа примут петербургский "Зенит".