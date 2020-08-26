"Шинник" в большинстве обыграл "Торпедо" и вышел в групповой этап Кубка России по футболу

ТАСС, 26 августа. Ярославский "Шинник" в гостях обыграл столичное "Торпедо" в матче 1/64 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Денис Кутин (9-я минута) и Сергей Самодин (44). У проигравших отличился Владислав Адаев (79). На 51-й минуте матча полузащитник "Торпедо" Равиль Нетфуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле.
"Шинник" благодаря победе вышел в групповой этап Кубка России. В групповом этапе примут участие 30 команд, разделенные на 10 групп. В каждой группе будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команды ПФЛ обе встречи проведут дома. Клубы РПЛ, выступающие в еврокубках, начнут борьбу за трофей с 1/8 финала.
Результаты других матчей 1/64 финала
- "СКА-Хабаровск" - "Факел" (Воронеж) - 1:0;
- "Томь" (Томск) - "Нижний Новгород" - 0:1;
- "Акрон" (Тольятти) - "Чертаново" (Москва) - 0:1;
- "Енисей" (Красноярск) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1;
- "Оренбург" - "Алания" (Владикавказ) - 2:1;
- "Крылья Советов" (Самара) - "Иртыш" (Омск) - 5:0;
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Брянск) - 0:1;
- "Велес" (Москва) - "Балтика" (Калининград) - 4:1;
- "Чайка" (Ростовская область) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:2.