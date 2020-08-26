"Шинник" в большинстве обыграл "Торпедо" и вышел в групповой этап Кубка России по футболу

ТАСС, 26 августа. Ярославский "Шинник" в гостях обыграл столичное "Торпедо" в матче 1/64 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Денис Кутин (9-я минута) и Сергей Самодин (44). У проигравших отличился Владислав Адаев (79). На 51-й минуте матча полузащитник "Торпедо" Равиль Нетфуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Шинник" благодаря победе вышел в групповой этап Кубка России. В групповом этапе примут участие 30 команд, разделенные на 10 групп. В каждой группе будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команды ПФЛ обе встречи проведут дома. Клубы РПЛ, выступающие в еврокубках, начнут борьбу за трофей с 1/8 финала.

Результаты других матчей 1/64 финала