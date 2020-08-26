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Футбол в России

Евсеев: поражения "Уфы" в РПЛ связаны с нестабильностью в игре после изменений в составе

В среду уфимский клуб крупно проиграл "Рубину" в матче пятого тура РПЛ

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев признал, что слабые результаты команды в последних играх связаны изменениями в составе по сравнению с прошлым сезоном. Об этом Евсеев рассказал журналистам.

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"Уфа" потерпела поражения в последних двух матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед стартом нового чемпионата России клуб потерял, в частности, ведущих полузащитников Остона Урунова и Даниила Фомина.

"Есть объяснение, связанное с тем, что у нас по сравнению с прошлым годом ушла большая группа игроков. Сейчас играют те, кто остались, или те, кто пришли. У нас ушли шесть человек, поэтому есть нестабильность - как в игре, так и в результатах", - сказал Евсеев.

В следующем матче "Уфа" 30 августа примет "Динамо".

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