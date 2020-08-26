Айдамиров: футболисты "Ахмата" в матче с "Локомотивом" действовали как команда

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Грозненский "Ахмат" победил московский "Локомотив" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги за счет слаженных действий и самоотдачи. Такое мнение ТАСС высказал генеральный "Ахмата" Ахмед Айдамиров.
В среду "Ахмат" обыграл "Локомотив" в Москве со счетом 3:2.
"Хорошая тренерская и командная работа, команда проявила характер, ребята настроились хорошо. Выиграли благодаря работе всей команды, самоотдаче, проявили характер. Сегодня была команда на поле", - сказал Айдамиров.
Футболисты "Ахмата" из-за удалений доигрывали матч вдевятером. "Естественно, удаления поломали игру, ребята проявили характер, дотерпели. Нервозности это, конечно, добавило", - отметил Айдамиров.
"Ахмат" идет четвертым в таблице РПЛ. В следующем туре 30 августа грозненцы примут ЦСКА.