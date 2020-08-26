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Футбол в России

Айдамиров: футболисты "Ахмата" в матче с "Локомотивом" действовали как команда

По словам гендиректора грозненского клуба, игроки в этой встрече проявили характер

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Грозненский "Ахмат" победил московский "Локомотив" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги за счет слаженных действий и самоотдачи. Такое мнение ТАСС высказал генеральный "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

В среду "Ахмат" обыграл "Локомотив" в Москве со счетом 3:2.

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"Хорошая тренерская и командная работа, команда проявила характер, ребята настроились хорошо. Выиграли благодаря работе всей команды, самоотдаче, проявили характер. Сегодня была команда на поле", - сказал Айдамиров.

Футболисты "Ахмата" из-за удалений доигрывали матч вдевятером. "Естественно, удаления поломали игру, ребята проявили характер, дотерпели. Нервозности это, конечно, добавило", - отметил Айдамиров.

"Ахмат" идет четвертым в таблице РПЛ. В следующем туре 30 августа грозненцы примут ЦСКА.

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