Айдамиров: футболисты "Ахмата" в матче с "Локомотивом" действовали как команда

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Грозненский "Ахмат" победил московский "Локомотив" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги за счет слаженных действий и самоотдачи. Такое мнение ТАСС высказал генеральный "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

В среду "Ахмат" обыграл "Локомотив" в Москве со счетом 3:2.