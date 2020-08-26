Тедеско назвал сложной концовку матча РПЛ между "Спартаком" и "Ротором"

Встреча "Спартака" и "Ротора" прошла во вторник в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

ТАСС, 26 августа. Заключительная часть матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и волгоградским "Ротором" была сложной для московского клуба. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Непростая игра, особенно сложной выдалась концовка, - сказал Тедеско. - Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч. Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Тем не менее мы победили и рады увезти отсюда три очка".

Также специалист рассказал о прогрессе своих подопечных в позиционных атаках. "Прогресс есть в том, как ребята видят зоны, взаимодействуют в центре поля, это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты, - отметил он. - В концовке мы уже не успевали контрпрессинговать после потерь. И спасибо Александру Максименко, который несколько раз нас выручил".

В шестом туре подопечные Тедеско 29 августа примут тульский "Арсенал". "Ротор" в этот же день на выезде сыграет с подмосковными "Химками".