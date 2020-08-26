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Футбол в России

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встрече завершилась со счетом 1:1
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Вандерсон (80-я минута), у гостей отличился Константин Кучаев (28).

ЦСКА не может одержать победу на протяжении трех матчей, в турнирной таблице клуб идет на восьмом месте, набрав 7 очков, "Краснодар" с тем же количеством очков занимает девятую строчку.

В шестом туре подопечные Виктора Гончаренко 30 августа в гостях сыграют с грозненским "Ахматом", "Краснодар" в этот же день примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Спартак52208-411
3Сочи53209-611
4Ахмат53118-610
5Ростов53023-49
6Локомотив52127-67
7Рубин52128-77
8ЦСКА52127-67
9Краснодар52126-37
10Динамо42114-27
11Арсенал51225-65
12Урал51223-55
13Уфа51134-104
14Тамбов51041-83
15Химки50233-62
16Ротор50142-81
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