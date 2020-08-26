ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Вандерсон (80-я минута), у гостей отличился Константин Кучаев (28).
ЦСКА не может одержать победу на протяжении трех матчей, в турнирной таблице клуб идет на восьмом месте, набрав 7 очков, "Краснодар" с тем же количеством очков занимает девятую строчку.
В шестом туре подопечные Виктора Гончаренко 30 августа в гостях сыграют с грозненским "Ахматом", "Краснодар" в этот же день примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Спартак
|5
|2
|2
|0
|8-4
|11
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Ахмат
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|5
|Ростов
|5
|3
|0
|2
|3-4
|9
|6
|Локомотив
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|7
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|9
|Краснодар
|5
|2
|1
|2
|6-3
|7
|10
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|11
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|12
|Урал
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|4-10
|4
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|15
|Химки
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Ротор
|5
|0
|1
|4
|2-8
|1