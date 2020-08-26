ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Вандерсон (80-я минута), у гостей отличился Константин Кучаев (28).

ЦСКА не может одержать победу на протяжении трех матчей, в турнирной таблице клуб идет на восьмом месте, набрав 7 очков, "Краснодар" с тем же количеством очков занимает девятую строчку.

В шестом туре подопечные Виктора Гончаренко 30 августа в гостях сыграют с грозненским "Ахматом", "Краснодар" в этот же день примет "Ростов".