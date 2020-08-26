{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Даудов: футболисты "Ахмата" с каждой игрой все больше понимают, чего хочет от них тренер

"Ахмат" одержал три победы в последних трех матчах

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Президент "Ахмата" Магомед Даудов считает, что футболисты грозненского клуба с каждой игрой все больше осознают, чего хочет от них главный тренер команды Андрей Талалаев. Об этом Даудов рассказал ТАСС.

Под руководством Талалаева, пришедшего в команду перед началом сезона, "Ахмат" одержал три победы в последних трех матчах с "Ротором" (3:1), "Химками" (2:1) и "Локомотивом" (3:2).

На эту тему
"Ахмат" впервые с 2016 года обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

"Естественно, новый тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым привнес свои творческие идеи. Видно, что с каждой игрой футболисты лучше понимают, что от них требует тренер, - сказал Даудов. - Команда мобилизована, она все 90 минут играет самоотверженно. Надеюсь, команда сохранит эту уверенность в свои силы и возможности на протяжении всего чемпионата".

"Победы в трех матчах подряд говорят сами за себя. Победы радуют нашего самого главного болельщика, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, меня, всех, кому дорог наш клуб, кто за него болеет и переживает", - добавил он.

По мнению Даудова, "Ахмат" провел хорошую трансферную компанию. "Все новички влились в коллектив, стабильно играют. Наш селекционный отдел никогда не прекращает работу по поиску игроков. Так что не сейчас, так позже, приобретения неизбежны", - отметил он.

"Ахмат", в частности, взял в аренду у "Спартака" нападающего Георгия Мелкадзе и полузащитника Артема Тимофеева, а также приобрел у "Тамбова" вратаря Георгия Шелию.

Теги
Российский футбол
НХЛ
НХЛ лишила "Аризону" выбора в первом раунде драфта 2021 года
Клуб проводил просмотровые тренировки потенциальных новичков, что запрещено регламентом
Читать полностью