Даудов: футболисты "Ахмата" с каждой игрой все больше понимают, чего хочет от них тренер

Под руководством Талалаева, пришедшего в команду перед началом сезона, "Ахмат" одержал три победы в последних трех матчах с "Ротором" (3:1), "Химками" (2:1) и "Локомотивом" (3:2).

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Президент "Ахмата" Магомед Даудов считает, что футболисты грозненского клуба с каждой игрой все больше осознают, чего хочет от них главный тренер команды Андрей Талалаев. Об этом Даудов рассказал ТАСС.

"Естественно, новый тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым привнес свои творческие идеи. Видно, что с каждой игрой футболисты лучше понимают, что от них требует тренер, - сказал Даудов. - Команда мобилизована, она все 90 минут играет самоотверженно. Надеюсь, команда сохранит эту уверенность в свои силы и возможности на протяжении всего чемпионата".

"Победы в трех матчах подряд говорят сами за себя. Победы радуют нашего самого главного болельщика, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, меня, всех, кому дорог наш клуб, кто за него болеет и переживает", - добавил он.

По мнению Даудова, "Ахмат" провел хорошую трансферную компанию. "Все новички влились в коллектив, стабильно играют. Наш селекционный отдел никогда не прекращает работу по поиску игроков. Так что не сейчас, так позже, приобретения неизбежны", - отметил он.

"Ахмат", в частности, взял в аренду у "Спартака" нападающего Георгия Мелкадзе и полузащитника Артема Тимофеева, а также приобрел у "Тамбова" вратаря Георгия Шелию.