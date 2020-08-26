ISU обсудит повышение возрастного ценза для фигуристов на конгрессе 2021 года

ТАСС, 26 августа. Международный союз конькобежцев (ISU) проведет обсуждение вопроса поднятия возрастного ценза для фигуристов до 17 лет на конгрессе организации в 2021 году. Об этом сообщил президент ISU Ян Дейкема, слова которого приводит газета The Australian.

Издание отмечает, что позицию ISU относительно возрастного ограничения по выходу фигуристов на взрослый уровень (в настоящее время допуск к взрослым соревнованиям могут получить 15-летние спортсмены) изменила история чемпионки мира среди юниоров российской парницы Екатерины Александровской, выступавшей за Австралию с 2016 года. 18 июля нынешнего года стало известно, что фигуристка покончила с собой.

"ISU пытается получить от национальных федераций информацию, которая может привести к пересмотру определенных правил и процедур, связанных, в частности, с возрастными ограничениями, - сказал Дейкема. - Скорее всего, обсуждение этого вопроса пройдет в ходе конгресса 2021 года".

Издание отмечает, что новый возрастной ценз в случае его принятия должен вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года.