ФК "Торпедо" имеет полный кредит доверия к тренеру Игнашевичу

В среду "Торпедо" проиграло в 1/64 финала Бетсити - Кубка России дома "Шиннику" со счетом 1:2. До этого в пяти матчах первенства Олимп - Футбольной национальной лиги черно-белые одержали только одну победу. Болельщики неоднократно выступали на матчах с требованием отправить Игнашевича в отставку.

"У руководства клуба полный кредит доверия к Сергею Николаевичу, - сказал Ляпин. - Можно понять болельщиков, которые кричат ему "уходи". К сожалению, в Лужниках команда не добивается побед какое-то количество матчей, но со своей стороны могу сказать, что у главного тренера есть полная поддержка по любым вопросам. Поверьте, он тоже сильно переживает по поводу результатов, но тем не менее будем все вместе выкарабкиваться из этой ситуации".

"Игнашевич фанатично предан своей тренерской работе. После черной полосы должна обязательно наступить белая. Поэтому прошу наших болельщиков, которые в каждой домашней игре оказывают команде сумасшедшую поддержку, даже в сложный период поддержать весь состав команды, помочь в этот неудачный отрезок времени", - добавил он.

По словам спортивного директора, у "Торпедо" в этом сезоне не было провальных матчей. "В каждой игре присутствует доля какого-то жесткого невезения: с "Акроном" пропустили с рикошета от нашего защитника, с "Балтикой" засчитали гол после спорного судейского решения. Общался со многими людьми из мира судейства, они сказали - такой гол засчитывать нельзя было", - подчеркнул он.

"В этом матче [с "Шинником"] пропустили после двух "стандартов", да и в первой игре с этой командой (1:0 в пользу "Шинника" - прим. ТАСС) нам тоже забили после ошибки на последней минуте. Команде надо просто этой неприятный период пройти, перетерпеть. Уверен, что все у "Торпедо" наладится как в игре, так и в плане результата", - добавил он.