"Милуоки" решил бойкотировать пятый матч серии плей-офф НБА против "Орландо"

Встреча должна была пройти в среду (начало - 23:00 мск). "Милуоки" ведет в серии со счетом 3-1.

ТАСС, 26 августа. Игроки "Милуоки" бойкотируют пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Орландо". Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

"Игроки "Милуоки" приняли это решение после инцидента с Джейкобом Блейком в Висконсине. Они не выйдут на игру", - пишет Войнаровски.

23 августа в городе Кенош полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты.

В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Ранее сообщалось, что баскетболисты "Торонто" тоже намерены бойкотировать игру с "Бостоном", чтобы еще сильнее привлечь внимание к проблеме.