"Динамо" оспорит удаление Скопинцева в матче с "Зенитом"

Встреча "Динамо" и "Зенита" прошла в среду в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 75-й минуте матча Скопинцев получил прямую красную карточку, арбитр вынес решение после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR).

"Мы в протоколе, укажем, что не согласны с удалением, оспорим, а компетентные органы разберутся в этом и вынесут решение", - сказал Новиков.

Также специалист оценил игру своей команды и результат встречи. Для действующего чемпиона России "Зенита" поражение от динамовцев стало первым в нынешнем сезоне. "Заслуженная победа, мы проявили характер, в первом тайме показали хорошую игру, во втором тайме вытерпели давление "Зенита", качественно оборонялись, - сказал Новиков. - Мы никогда не ищем оправданий, но есть моменты, которые сказываются на игре, ребята сегодня показали, что они хорошо готовы, плюс характер, домашняя игра, болельщики были сегодня нашим 12-м игроком, сегодня лучшей была вся команда, каждый игрок".

"Где-то раз в неделю просыпаюсь утром, в прессе узнаю о каких-то новых задачах, - добавил тренер. - На самом деле мы прекрасно понимаем, в каком клубе работаем и чего хотим добиться, какие бы задачи нам ни обозначили, мы сами хотим выигрывать в каждом матче. Понятно, что мы все рады, но сил ни у кого нет, игра была очень эмоциональная, такие победы забирают много сил. Радоваться нам некогда, нужно двигаться дальше, следующая игра в Уфе будет тяжелейшая".

В шестом туре "Динамо" 30 августа в гостях сыграет с "Уфой". "Зенит" в этот же день на выезде встретится со столичным "Локомотивом".