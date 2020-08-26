"Ференцварош" и брестское "Динамо" вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 26 августа. Венгерский "Ференцварош" со счетом 2:1 на выезде обыграл шотландский "Селтик" в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В другом матче белорусское "Динамо" (Брест) дома победило "Сараево" из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1.

Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды квалификации, в отличие от прошлых лет, состоят из одного матча.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 15-16 сентября.

В раунде плей-офф, который является заключительным в квалификации, в борьбу за попадание в групповой этап вступит российский "Краснодар", занявший третье место в чемпионате России.

Результаты других матчей второго квалификационного раунда