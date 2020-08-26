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Лига чемпионов

"Ференцварош" и брестское "Динамо" вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Венгерский клуб оказался сильнее "Селтика", а белорусская команда победила "Сараево"

ТАСС, 26 августа. Венгерский "Ференцварош" со счетом 2:1 на выезде обыграл шотландский "Селтик" в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В другом матче белорусское "Динамо" (Брест) дома победило "Сараево" из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1.

Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды квалификации, в отличие от прошлых лет, состоят из одного матча.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 15-16 сентября.

В раунде плей-офф, который является заключительным в квалификации, в борьбу за попадание в групповой этап вступит российский "Краснодар", занявший третье место в чемпионате России.

Результаты других матчей второго квалификационного раунда

  • АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия) - 3:1 (доп. вр.);
  • "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдавия) - 2:1;
  • "Судува" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:3;
  • "Целе" (Словения) - "Мольде" (Норвегия) - 1:2;
  • "Локомотив" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Австрия) - 0:1;
  • "Лудогорец" (Болгария) - Мидтьюлланн (Дания) - 0:1;
  • "Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр) - 0:2 (доп. вр.);
  • ЧФР (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:2, 5:6 - по пен.;
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - Клаксвик (Фарерские острова) - 3:1.
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