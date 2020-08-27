Кубок мэра Москвы по хоккею стартует в четверг

ТАСС, 27 августа. Четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в четверг начнут розыгрыш Кубка мэра Москвы. За трофей поборются столичные "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и подольский "Витязь".

В прошлом году матчи турнира проходили на арене "Мегаспорт", в этот раз они состоятся на "ЦСКА-Арене", вмещающей 12,1 тыс. зрителей и являющейся домашней площадкой для столичных ЦСКА и "Спартака". Игры смогут посетить 25% зрителей от общего количества мест нижнего яруса трибун (не более 1 350 человек). Верхний ярус "ЦСКА-Арены" для болельщиков будет закрыт.

Билеты на матчи турнира будут доступны для столичных хоккейных школ, а также для участников московской программы "Активный гражданин". Зрители получат возможность слушать профессиональное комментирование встреч благодаря выданной им гарнитуре.

В четверг пройдут матчи ЦСКА - "Витязь" (15:00 мск) и "Динамо" - "Спартак" (19:15 мск), в пятницу - "Спартак" - "Витязь" (15:00 мск) и "Динамо" - ЦСКА (19:00 мск), в субботу - "Динамо" - "Витязь" (15:00 мск) и ЦСКА - "Спартак" (19:00 мск). В отличие от предыдущих лет, на Кубке мэра не предусмотрен выходной день. Решение связано с принятыми против распространения коронавируса мерами безопасности.

ЦСКА без контрольных матчей

Руководители клубов будут вести общение с представителями СМИ по ходу турнира, они расскажут о подготовке команд к предстоящему сезону. Такую возможность получат не только те журналисты, которые придут на "ЦСКА-Арену", но их коллеги, работающие удаленно. По словам организаторов, на турнире будут соблюдаться требования, предписанные для проведения соревнований Минспортом и Роспотребнадзором. Также команды будут следовать новому регламенту КХЛ и защитному протоколу, разработанному Москомспортом.

Для всех участников турнир станет единственной возможностью включить соревновательную практику в подготовку к сезону. В "Динамо", ЦСКА и "Спартаке" были случаи заражения коронавирусом. "Динамо" и "Спартак" только ближе к концу межсезонья стали проводить контрольные матчи. ЦСКА же не провел еще ни одной игры.

Наибольшую практику среди всех участников турнира имеет "Витязь". Подольский клуб провел шесть встреч, включая игры с "Динамо" 19 августа (1:3) и "Спартаком" 22 августа (5:3).

До 2011 года в Кубке мэра с ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно играли "Крылья Советов" и "Атлант". Сам турнир проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).