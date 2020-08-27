НБА отложила три матча после бойкота "Милуоки" из-за стрельбы полицейских в темнокожего

Ранее игроки "Милуоки" бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф против "Орландо" в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине.

ТАСС, 27 августа. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить три матча серии первого раунда плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Помимо матча "Милуоки" - "Орландо", будут отложены встречи "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд". Оба матча были запланированы на 27 августа на 01:30 мск и 04:00 соответственно. Игроки клубов НБА выходили на матчи плей-офф в майках с надписью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), эта надпись также нанесена на паркет.

Журналист The Athletics Шэмс Чарания сообщает, что игроки НБА проведут встречу в Орландо, чтобы определить дальнейшие действия.

23 августа в городе Кенош полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты.

В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Ранее сообщалось, что баскетболисты "Торонто" тоже намерены бойкотировать игру с "Бостоном", чтобы еще привлечь больше внимания к проблеме.