"Филадельфия" сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 27 августа. "Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Хейз (2-я и 10-я минуты), Шон Кутюрье (16) и Филипп Майерс (63 ОТ). У проигравших отличились Андерс Ли (49), Энтони Бовилье (52) и Жан-Габриэль Пажо (58). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 25 минут 40 секунд, нанес три броска и сделал один силовой прием.

Основной голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов пропустил в первом периоде три шайбы и был заменен на Томаса Грайсса. Однако это не помешало российскому голкиперу установить рекорд "сухой" серии для клуба в плей-офф, который теперь составляет 138 минут 17 секунд. Ранее он принадлежал голкиперу Билли Смиту, который в 1980 году не позволял соперникам отличиться на протяжении 136 минут 59 секунд.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команды проведут 28 августа. В прошлом раунде розыгрыша Кубка Стэнли "Айлендерс" оказались сильнее "Вашингтона" (4-1). "Филадельфия" выбила из плей-офф "Монреаль" (4-2).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.