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ATP

Российский теннисист Кузнецов сыграет на Открытом чемпионате США вместо Нисикори

Японец перенес заражение коронавирусом

ТАСС, 27 августа. Россиянин Андрей Кузнецов получил место в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису (US Open) вместо отказавшегося японца Кэя Нисикори. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Ранее стало известно, что Нисикори заразился коронавирусом, из-за этого он пропустил турнир серии "Мастерс" в Нью-Йорке. Японец выздоровел, но принял решение отказаться от участия в US Open.

Лучшим достижением Кузнецова на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд "Ролан Гаррос", Уимблдона и US Open.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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