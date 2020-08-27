Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко заявил, что не намерен завершать карьеру

Ранее стало известно, что Тарасенко предстоит очередная операция на плече, он пропустит минимум пять месяцев. Операция назначена на следующую неделю. Это будет уже третье хирургическое вмешательство на том же плече. Первая операция была проведена в апреле 2018 года, вторая - в октябре прошлого года.

ТАСС, 27 августа. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Тарасенко не рассматривает вариант завершения карьеры из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"Я пытался играть, но в последнее время чувствовал, что со мной не все в порядке. Позже мы разобрались, в чем проблема. Я не заканчиваю с хоккеем, карьеру не завершаю. Сейчас я еще больше мотивирован, так как теперь точно известно, что было не в порядке", - написал россиянин.

Тарасенко также поблагодарил всех за поддержку. "Болельщики поддерживали команду и меня лично, даже когда я не играл. Спасибо вам за это", - отметил нападающий.

В текущем сезоне "Сент-Луис" не сумел пройти "Ванкувер" в серии первого раунда плей-офф НХЛ (2-4). Тарасенко сыграл в четырех матчах плей-офф из возможных девяти (с учетом предварительного раунда). Хоккеист покинул расположение команды после четвертого матча серии с "Ванкувером" 18 августа. В регулярном чемпионате он провел 10 игр.

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса", он провел 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33+35), и 26 игр в плей-офф, в которых отметился 17 очками (11+6). Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.