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Осака отказалась играть в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати в знак протеста

Ранее НБА отложила три встречи плей-офф после бойкота со стороны "Милуоки", вызванного произошедшим в штате Висконсин инцидентом с пострадавшим от рук полицейских афроамериканцем Джейкобом Блейком
Наоми Осака AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Наоми Осака
© AP Photo/Frank Franklin II

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в полуфинальном матче турнира в Цинциннате в знак протеста в связи с инцидентом со стрельбой полицией в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Осака должна была 28 августа встретиться с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс. Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить три матча первого раунда плей-офф после бойкота со стороны "Милуоки".

"Как многие из вас знают, я должна была сыграть свой полуфинальный матч завтра, однако есть более важные вещи, которые требуют внимания, чем мой теннисный матч. Не думаю, что произойдет нечто радикальное, если я не сыграю. При этом возможность привлечь внимание спорта, в котором большинство составляют белые, является шагом в правильном направлении. Меня тошнит от геноцида чернокожих со стороны полиции, я очень устала от этого", - написала Осака.

23 августа в городе Кенош полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты.

В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Ранее сообщалось, что баскетболисты "Торонто" тоже намерены бойкотировать игру с "Бостоном", чтобы еще сильнее привлечь внимание к проблеме.

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