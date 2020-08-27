Осака отказалась играть в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати в знак протеста

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в полуфинальном матче турнира в Цинциннате в знак протеста в связи с инцидентом со стрельбой полицией в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Осака должна была 28 августа встретиться с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс. Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить три матча первого раунда плей-офф после бойкота со стороны "Милуоки".

"Как многие из вас знают, я должна была сыграть свой полуфинальный матч завтра, однако есть более важные вещи, которые требуют внимания, чем мой теннисный матч. Не думаю, что произойдет нечто радикальное, если я не сыграю. При этом возможность привлечь внимание спорта, в котором большинство составляют белые, является шагом в правильном направлении. Меня тошнит от геноцида чернокожих со стороны полиции, я очень устала от этого", - написала Осака.