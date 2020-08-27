"Тампа" разгромила "Бостон" в матче плей-офф НХЛ. Кучеров набрал четыре очка

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Тампа" победила "Бостон" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:1.

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (13-я минута), Янни Гурд (14), Михаил Сергачев (23), Алекс Киллорн (29, 39), Брэйден Пойнт (36) и Никита Кучеров (44). У проигравших отличился Брэд Маршанд (25).

Кучеров также сделал три голевые передачи. Нападающий вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф, в его активе 14 (4 гола + 10 передач) очков. Россиянин забросил 33-ю шайбу в плей-офф и сравнялся по этому показателю с лидером в истории клуба Мартеном Сен-Луи. Сергачев отметился двумя результативными передачами, на счету защитника теперь 4 (1+3) балла.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска из 24. Кучеров был признан лучшим игроком матча. Второй звездой встречи стал Киллорн, третьей - Сергачев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1. Четвертый матч состоится 29 августа (начало - 02:30 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.