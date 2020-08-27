Чемпион допустил осечку. "Динамо" прервало серию "Зенита" из 23 матчей без поражений в РПЛ

ТАСС, 27 августа. Пятый тур сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился в среду шестью матчами. Главным событием дня стало поражение лидера текущего розыгрыша петербургского "Зенита" во встрече с московским "Динамо", действующий чемпион страны проиграл впервые за 11 месяцев.

Последний раз "Зенит" не смог набрать очки в чемпионате России 28 сентября 2019 года. В том матче подопечные Сергея Семака на выезде уступили московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. Беспроигрышная серия команды составила 23 встречи (19 побед, 4 ничьи). Победный мяч в минувшем матче с "Динамо" забил защитник столичного клуба Тони Шунич. На 75-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Скопинцева. Изначально арбитр показал динамовцу желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора принял решение удалить футболиста. "Мы в протоколе укажем, что не согласны с удалением, оспорим, а компетентные органы разберутся в этом и вынесут решение", - отметил Новиков. На 84-й минуте составы команд стали равными - вторую желтую карточку получил полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос. "Какая разница, есть у нас вопросы или нет по удалению Барриоса? Давайте про судейство говорить хорошо или ничего. Сегодня лучше ничего не говорить, я не понял многих решений", - подчеркнул Семак. Наставник "Зенита" также отметил, что его подопечным не удалось взломать оборону соперника. "Конечно, всегда обидно проигрывать, пропустили мяч после одного из немногочисленных стандартов, где хорошо сыграли футболисты "Динамо". Пытались отыграться, но не получилось. Тяжело, когда соперник обороняется практически всем составом, многие команды в чемпионате России играют именно так с нами", - добавил специалист.

Новиков назвал победу справедливой, поблагодарил футболист за проявленный характер, а также отметил поддержку болельщиков. "Заслуженная победа, мы проявили характер, в первом тайме показали хорошую игру, во втором тайме вытерпели давление "Зенита", качественно оборонялись. Мы никогда не ищем оправданий, но есть моменты, которые сказываются на игре, ребята сегодня показали, что они хорошо готовы. Домашняя игра, болельщики очень помогли нам", - сказал тренер "Динамо". Кучаев вновь забил В другом поединке тура "Краснодар" дома сыграл вничью с московским ЦСКА. В составе хозяев мяч забил Вандерсон (80-я минута). У гостей отличился Константин Кучаев (28). Полузащитник ЦСКА записал на свой счет уже третий мяч в текущем чемпионате. Он является лучшим бомбардиром команды. Голевой передачей у армейцев отметился хорватский полузащитник Никола Влашич.

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Дебютировал за ЦСКА казахстанский хавбек Бахтиёр Зайнутдинов. Футболист на этой неделе перешел в московский клуб из "Ростова". 22-летний полузащитник заменил Федора Чалова на 54-й минуте. Бразильский защитник Бруно Фукс, ставший очередным новичком армейцев, остался в запасе. После двух побед на старте чемпионата ЦСКА не может выиграть на протяжении трех туров. "Краснодар" не побеждает во второй игре подряд. "Спартак" гонится за лидером "Спартак" добился минимальной победы в Волгограде над "Ротором" (1:0). Единственный мяч с пенальти на 54-й минуте забил полузащитник Зелимхан Бакаев. Красно-белые идут без поражений в текущем чемпионате (3 победы, 2 ничьи). Команда Доменико Тедеско по итогам тура поднялась на второе место в таблице. "Тяжелая игра, особенно сложной выдалась концовка. Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч. Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Однако мы победили и рады увезти отсюда три очка", - сказал Тедеско.

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Специалист также рассказал о прогрессе своих подопечных в позиционных атаках. "Прогресс есть - ребята лучше видят зоны, взаимодействуют в центре поля, это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты. В концовке мы уже не успевали прессинговать после потерь. Спасибо Александру Максименко (голкипер "Спартака" - прим. ТАСС), который несколько раз нас выручил", - отметил тренер красно-белых. Исход матча "Ростов" - "Урал" (1:0) тоже решил один мяч. На 59-й минуте отличился японский полузащитник Кенто Хасимото. Новичок "Ростова" приносит победу команде во втором матче подряд. Благодаря этому донской клуб поднялся на шестую строчку таблицы и всего на три очка отстает от лидирующего "Зенита". Макаров метит в бомбардиры Казанский "Рубин" на своем поле разгромил "Уфу". Дублем отметился Денис Макаров, забивающий во втором матче подряд. Также у хозяев впервые отличился новичок корейский команды Хван Ин Бом. После игры Макаров заявил о своих амбициях на текущий сезон. "Я для себя поставил цель бороться за звание лучшего бомбардира. Считаю, что могу навязать борьбу всем. Однако сейчас нужно побеждать, это самое главное, второстепенные достижения нужно ставить на второе место", - сказал Макаров.

Главный тренер Рубина Леонид Слуцкий отметил важность первого забитого мяча. "Очень важно забить первый мяч - если ты пропускаешь с такими командами первым, то отыграться почти невозможно. Открывая счет, получаешь шансы увеличить преимущество", - отметил тренер. "Уфа" проиграла во втором матче подряд и является самой пропускающей командой лиги. "У нас ушла большая группа игроков. Сейчас играют оставшиеся и новички. Ушли шесть человек, поэтому нет стабильности в игре и результатах", - подчеркнул после матча главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев. "Ахмат" снял проклятие Неожиданным получился результат матча в Москве между "Локомотивом" и "Ахматом". Грозненцы обыграли хозяев поля со счетом 3:2, одержав первую в истории противостояния команд победу на выезде. Также "Ахмат" прервал серию из восьми матчей с "Локомотивом" без побед. Впервые в стартовом составе железнодорожников на поле вышел гвинейский нападающий Франсуа Камано, который однако не смог отметиться результативными действиями. Гостям не помешали победить два удаления - на 62-й минуте за две желтые карточки поле пришлось покинуть защитнику Марату Быстрову, а уже в компенсированное время прямую красную карточку получил вышедший на замену полузащитник Антон Швец. "Ахмат" одержал в чемпионате уже третью победу подряд, а "Локомотив" потерпел второе поражение кряду.

После матча генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил слаженные действия и самоотдачу подопечных Андрея Талалаева. "Хорошая тренерская и командная работа. Футболисты проявили характер, настроились хорошо", - сказал Айдамиров ТАСС. Президент "Ахмата" Магомед Даудов отметил роль главного тренера в успехах команды. "Видно, что с каждой игрой футболисты лучше понимают требования тренера. Команда мобилизована, она все 90 минут играет самоотверженно. Надеюсь, футболисты сохранят эту уверенность на протяжении всего чемпионата", - подчеркнул Даудов.

Талалаев признался, что команде помогли проблемы "Локомотива" с составом. "Нам повезло, что так вышло, однако это была победа духа. Первый тайм наша команда сыграла хорошо, выполнила все, о чем договаривались. Второй тайм получился нервным и рваным из-за наших ошибок и потерь", - сказал специалист. Сербский наставник "Локомотива" Марко Николич считает, что причиной поражения стал плохой первый тайм. "В первом тайме мы играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя, так нельзя. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого сделали очень много ошибок и преподнесли сопернику подарки", - отметил Николич.