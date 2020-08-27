Боксер Проводников не видит мотивации для возвращения на ринг

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников не видит мотивации для возвращения на ринг и считает свой стиль ведения поединка травмоопасным. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"О возвращении на ринг, могу сказать, что с моим бездарным боксом - это травмоопасно. Сейчас у меня нет мотивации для возвращения. Я никогда не гнался ни за деньгами, ни за славой, поэтому сегодня просто наслаждаюсь жизнью", - написал Проводников.

Он добавил, что хочет больше времени проводить с семьей. "Жизнь очень интересная штука, я хочу, как можно больше времени проводить с семьей. Когда родился старший сын Иван, я все время проводил на сборах, сейчас у меня растет маленький Тимофей, хочу быть рядом", - отметил Проводников.

В конце апреля 2020 года менеджер спортсмена Вадим Корнилов сообщал ТАСС, что Проводникову поступило предложение провести бой, детально комментировать его он не стал. Менеджер отмечал, что Проводникову не стоит возвращаться на ринг, спортсмен делает немало значимых дел для страны, работая в политической сфере, где у него есть потенциал для развития.

Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. В настоящий момент 36-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.