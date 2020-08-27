Гол и передача Задорова помогли "Колорадо" победить "Даллас" в матче плей-офф НХЛ

Летние неолимпийские виды спорта

"Формула-1" в воздухе, или Гонки в трех измерениях. Что такое дрон-рейсинг

Если вы представили, что несколько десятков дронов на бешеной скорости просто летят к финишу по прямой, то спешим вас разуверить — это не совсем так

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