Гол и передача Задорова помогли "Колорадо" победить "Даллас" в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 27 августа. "Колорадо" одержал победу над "Далласом" со счетом 6:4 в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.
После двух периодов счет был 3:1 в пользу "Колорадо". Первую шайбу в матче забросил форвард "Далласа" Тайлер Сегин (12-я минута), во втором периоде "Колорадо" забросил три шайбы, отличились российский защитник Никита Задоров (21), Андре Бураковски (25) и Габриэль Ландескуг (31). В третьем периоде сначала "Даллас" благодаря голам российского нападающего Дениса Гурьянова (45), Блейка Комо (50) и Джейми Бенна (51) вышел вперед, но "Колорадо" также ответил тремя шайбами - Микко Рантанена (53), Назема Кадри (54) и Пьера-Эдуар Белльмара (59).
Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 26 бросков. Его одноклубник нападающий Александр Радулов и форварды "Колорадо" Валерий Ничушкин и Владислав Наместников результативными действиями не отметились, а Задоров помимо гола сделал одну результативную передачу.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Далласа". Следующая игра пройдет 29 августа.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.