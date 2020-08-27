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Олимпиада-2020 в Токио

Обсуждение мер против коронавируса на Олимпиаде в Токио начнется в сентябре

Необходимо рассмотреть множество аспектов, включая порядок въезда спортсменов и зрителей, тестирования на заражение, состояние медицинской системы и время работы спортивных объектов

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Японии, администрация японской столицы и организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют с сентября этого года начать обсуждение мер, которые будут приняты для предотвращения распространения коронавируса на соревнованиях. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"Касательно обеспечения мер против коронавируса на Играх в Токио необходимо рассмотреть множество аспектов, включая порядок въезда спортсменов и зрителей, тестирования на заражение, состояние медицинской системы и время работы спортивных объектов. С учетом этого с сентября запланировано проведение соответствующего совещания с участием представителей правительства, администрации Токио и оргкомитета Игр", - сказал он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 23,9 млн человек, около 820 тыс. умерли.

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Олимпиада-2020 в Токио
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