Жителя Москвы задержали за использование дымовой шашки на матче "Ротор" - "Спартак"

В среду московский "Спартак" в выездном матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 1:0. По данным МВД, на матче присутствовали 18 139 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей "Ротора" в этом сезоне.

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Полиция Волгограда задержала болельщика из Москвы на матче чемпионата России по футболу между местным "Ротором" и столичным "Спартаком" за использование дымовой шашки, которую мужчина зажег на стадионе. В отношении него составлен административный протокол, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону в четверг.

"За грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (использование пиротехники - дымовой шашки) задержан один человек. В отношении 32-летнего жителя Москвы составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

По данным МВД, за данные деяния предусмотрен административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток с запретом на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет. Отмечается, что материалы рассмотрит Центральный суд Волгограда в ближайшее время.

Для обеспечения охраны общественного порядка стадионе было задействовано 338 сотрудников ОВД - нарядов патрульно-постовой службы, экипажей ДПС, конной полиция, а также 20 представителей казачества, 76 работников частных охранных структур, 330 военнослужащих Росгвардии, 700 контролеров-распорядителей.