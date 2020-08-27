Американские теннисисты братья Брайаны завершили карьеру

ТАСС, 27 августа. Американские теннисисты братья Боб и Майк Брайаны завершили спортивную карьеру. Об этом сообщает издание New York Times.

"Мы оба чувствуем, что сейчас подходящий момент для этого, - сказал Майк Брайан. - В этом возрасте нужно очень много работать, чтобы участвовать в соревнованиях. Мы все еще любим играть, но не любим готовить свое тело к выходу на корт, восстанавливаться все сложнее. Мы были конкурентоспособными в этом году, в прошлом, за год до того".

Братьям Брайанам по 42 года. Они являются самой успешной парой в истории тенниса. В парном разряде они выиграли 16 турниров серии Большого шлема, в их активе шесть побед на Открытом чемпионате Австралии, две - на Открытом чемпионате Франции, три - на Уимблдоне, пять - на Открытом чемпионате США. Также они являются обладателями золотых медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и бронзовых наград Олимпиады-2008 в Пекине.

Всего на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на их счету 119 совместных побед, также в составе сборной США они выиграли Кубок Дэвиса в 2007 году. На верхней строчке парного рейтинга ATP они в общей сложности находились 438 недель.