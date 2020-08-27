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Футбол в России

Комитет по этике РФС рассмотрит заявления Федуна, Юрана и Мурзагулова 2 сентября

Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывания владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, бывшего главного тренера "Химок" Сергея Юрана и председателя попечительского совета "Уфы" Ростислава Мурзагулова 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

"Заседание состоится 2 сентября, - сказал Андреев. - Будут ли они лично присутствовать на заседании? Это их дело. Они сами принимают решение - явиться лично, отправить представителя или выступить по видеосвязи".

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Федун 9 августа после матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи. 12 августа владелец "Спартака" сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле".

23 августа после игры четвертого тура между "Уфой" и "Ростовом" (0:1) Мурзагулов, недовольный работой судей, сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе.

Сергей Юран после расторжения контракта с "Химками" заявил, что решение о его уходе было принято после консультаций руководства подмосковного клуба с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым.

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