Россиянин Белов примет участие в оставшихся гонках сезона "Формулы-3"

ТАСС, 27 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаэль Белов примет участие в оставшихся трех этапах сезона "Формулы-3". Об этом сообщает пресс-служба SMP Racing.

18-летний россиянин заменит в команде Charouz Racing System немца Дэвида Шумахера, сына бывшего пилота "Формулы-1" Ральфа Шумахера.

"Переход в "Формулу-3" для меня большой шаг вперед, - сказал Белов. - Будет сложно, но я постараюсь адаптироваться как можно быстрее. Я думаю, хорошо, что дебют в таком серьезном чемпионате придется на трассу "Спа-Франкоршам", здесь есть и скоростные, и медленные повороты - есть, где почувствовать машину. Тем более что и трасса, и автомобиль для меня новые, ранее я на них не выступал".

"Уверен, что мои наставники в SMP Racing и команда Charouz Racing System помогут мне освоиться в этом сложном чемпионате, где едет много сильных пилотов. Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы показать хороший результат", - добавил Белов.

Ближайший этап "Формулы-3" состоится 28-30 августа в Бельгии. Завершится сезон двумя этапами в Италии (4-6 сентября и 11-13 сентября).