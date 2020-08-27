Обучение по программе "Спорт - норма жизни" пройдут 39 тыс. инструкторов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 39 тысяч спортивных инструкторов пройдут обучение в новом учебном году по программе "Спорт - норма жизни". Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с руководителями образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минспорту.

Встреча проходит в четверг в онлайн-формате.

"39 тысяч инструкторов, 8 тысяч тренеров по футболу и 1,5 тысячи тренеров по хоккею пройдут обучение по программе "Спорт - норма жизни" [в этом учебном году]. Основной акцент подготовки делается на кадрах для регионов", - сказал Матыцин.

Нацпроект "Демография" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.