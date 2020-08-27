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Массовый спорт

Матыцин: стратегия развития спорта в России будет представлена в ноябре

Стратегия развития спорта до 2030 года разрабатывается с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни"
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Стратегия развития спорта и физической культуры в России до 2030 года будет вынесена на заседание правительства страны в ноябре этого года. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин во время совещания в формате видеоконференцсвязи с ректорами образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минспорту.

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"Мы находимся на стадии разработки стратегии в сфере физической культуры и спорта, надеюсь, что в ноябре она уже будет вынесена на заседание правительства", - сказал Матыцин.

Стратегия развития спорта до 2030 года разрабатывается с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в состав нацпроекта "Демография". Его задачи - вовлечение населения в регулярные занятия спортом, создание современной спортивной инфраструктуры, организация центров тестирования комплекса ГТО и другие.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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