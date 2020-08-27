НХЛ не собирается переносить игры плей-офф из-за протестов после стрельбы в темнокожего

ТАСС, 27 августа. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не планирует переносить игры Кубка Стэнли из-за скандалов, вспыхнувших в США на фоне стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли, комментарий которого приводит телеканал Sportsnet.

23 августа в городе Кенош полицейские стреляли в Блейка, который был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" принял решение бойкотировать пятый матч серии плей-офф, после чего лига перенесла эту встречу, а также матчи "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд".

"Не думаю, что НХЛ начнет переносить встречи. Но, безусловно, наши игроки имеют право выражать свои чувства любым подходящим способом", - сказал Дэйли. Также он отметил, что НХЛ перед началом матчей "Тампа" - "Бостон" и "Колорадо" - "Даллас" выразит соболезнования пострадавшему.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.